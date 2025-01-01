بالفيديو..طفل فلسطيني يلقي خطبة دينية يعجز عن سردها الكبار

العالم-فلسطين

ما يتفوَّه به من لسانه لا يعبِّر عن حجمه الصغير و يقف أمام باب خيمته، ليُلقي خطبة دينية يعجز عن سردها الكبار، بلسان واضح مبين ومخارج أحرف صحيحة، رغم أن عمره لا يزيد عن 5 سنوات، إلا أنه عاش جزءًا كبيرا من حياته بين الخيام نازحا من مكان لآخر، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ورغم المعاناة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، من تهجير وقتل، إلا أن أسرة الطفل محمد أبو سمرة، أصروا على تعليمه شيئًا من القرآن والسنة، بل وأظهر موهبة فريدة من نوعها في الخطابة، لينال تعاطف وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو بعنوان «طفل فلسطيني يلقي خطبة».

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وجاءت الخطبة التي ألقاها الطفل الفلسطيني كالتالي: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي الشيخ محمد أبو سمرة، إن الحمد لله نحمده ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله».

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وأكمل الطفل الفلسطيني خطبته قائلاً: «أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ، وفي الختام أسال الله العظيم أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.. بارك الله فيكم».