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على خطى عدة دول أفريقية..

ساحل العاج تطالب القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها

ساحل العاج تطالب القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها
الأربعاء ٠١ يناير ٢٠٢٥ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت ساحل العاج أن القوات الفرنسية ستنسحب من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وهذا من شأنه أن يقلل من النفوذ العسكري لفرنسا في المنطقة.

العالم- افريقيا

وقال رئيس ساحل العاج (كوت ديفوار)، الحسن واتارا في خطاب عام بمناسبة رأس السنة الجديدة، أن بلاده قرّرت بدء "الانسحاب المنسق والمنظم للقوات الفرنسية" من أراضيها، مؤكداً أنه سيتم تسليم القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة خلال الشهر الجاري.

واضاف ، إنه "سيتم تسليم المعسكر 43، كتيبة المشاة البحرية في بورت بويه، إحدى بلديات أبيدجان، للقوات المسلحة الإيفوارية اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2025"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ولفت واتارا إلى أنه سيتم تغيير اسم "المعسكر 43" ليصبح "معسكر الجنرال واتارا توماس داكوين"، نسبة إلى أول رئيس أركان للجيش الإيفواري، داعياً الإيفواريين إلى أن يفتخروا بتحديث قدرات قواتهم المسلحة.

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كما تحدّث الرئيس عن الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، مؤكداً أنها ستكون "سلمية وشفافة وديمقراطية"،من دون أن يعلّق على مسألة إمكانية ترشحه لولاية رابعة.

ويأتي موقف واتارا الأخير من الوجود العسكري الفرنسي في بلاده، بعدما سلّمت السلطات الفرنسية، في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أول قاعدة عسكرية إلى تشاد في منطقة "فايا" في أقصى شمال البلاد، وذلك إثر إلغاء الدولة الأفريقية اتفاق التعاون العسكري مع فرنسا.

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