مئات الآلاف تتحول حياتهم الى جحيم بسبب البرد في غزة

العالم _ خاص بالعالم

واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت الفرق الطبية جرحى وشهداء القصف على مجموعة من الفلسطينيين الى مجمع ناصر الطبي.

هذا وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية مجزرتين جديدتين ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

انسانيا تشهد مخيمات النزوح في قطاع غزة التي تجتاحها مياه الأمطار مأساة كبيرة تهدد حياة الآف الأهالي، مع استمرار الطقس البارد والماطر.

7 وفيات من الأطفال، نتيجة البرد القارص و موجات الصقيع، في خيم النَّازحين التي تجتاحتها أمطار الشتاء، وتقتلعها الرياح العاصفة، محوّلة حياة مئات الآلاف الى جحيم حقيقي.

مناشدات لم تعد تجدي نفعاً، بنظر أهالي القطاع ممن نجوا حتى الآن من العدوان الاسرائيلي، بعدما أصبحوا مهددين بالوفاة تجمدا أو جوعاً، في خيم النزوح، بسبب الحرب و الحصار المفروض على قطاع غزّة.

ويواجه النازحون أوضاعًا انسانية قاسية، تتمثل في غياب وسائل التدفئة والمأوى المناسب، إضافة إلى نقص حاد في الغذاء والدواء.