ترامب يستغل حادثة الدهس بـ'نيو أورليانز' للتصويب على المهاجرين

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واضاف ترامب في حديث له: “عندما قلت إن المجرمين القادمين هم أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين لدينا في هذا البلد، انتقد الديمقراطيون ووسائل الإعلام الإخبارية الكاذبة هذا التصريح باستمرار، لكن تبين أنه كان صحيحا”.

وتابع أن “إدارته ستدعم مدينة نيو أورليانز في التحقيقات والتعافي من هذه الجريمة”.

يذكر ان 15 شخصا قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين إثر دهس شاحنة حشدا من المارة في شارع بوربون، حسبما ذكرت شرطة “نيو أورليانز” ومصادر محلية.

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الكشف تفاصيل جديدة عن هجوم نيو أورليانز

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن السيارة التي دهست حشدا من الناس في نيو أورليانز بالولايات المتحدة، تم تعقبها عند معبر حدود جنوب تكساس مع المكسيك قبل يومين من الحادث.

وأوضحت: "الشاحنة المستخدمة في الهجوم تم تعقبها إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عند إيغل باس، قبل يومين من الحادث".

وأضافت: "كانت السيارة تحمل أيضا لوحة ترخيص تكساس، ولم يتم التأكد بعد من أن المشتبه به كان يقود سيارته أثناء عبور الحدود".

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وأفادت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إصابة إسرائيليين اثنين بعملية الدهس في نيو أورليانز.

ووقع الحادث في الحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما في نيو أورليانز وقلب منطقة السياحة ذات الأهمية الاقتصادية للمدينة.

وأفاد مسؤولون من قوات إنفاذ القانون بأن "المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة".