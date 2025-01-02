بسبب العدوان على غزة.. نار ارتفاع الأسعار تحرق جيوب الإسرائيليين

العالم - خاص العالم

حرب الإبادة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة تنعكس بشكل كبير على حياة جميع المستوطنين في الكيان عبر زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة.

ففي أو يوم من العام الجديد دخل حيز التنفيذ قرار ارتفاع في أسعار المياه والكهرباء والوقود ووسائل نقل الركاب العامة والمنتجات الغذائية وضريبتي الدخل والمساكن.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة لتبلغ 18 بالمئة، جاءت على رأس قائمة قرار رفع الأسعار. حيث أن هذه الزيادة سترفع الأسعار بشكل شامل وينعكس في كل معاملة نقوم بها من التسوق في السوبر ماركت مرورا بتعبئة الوقود وحتى شراء سيارة أو شراء منزل. وأفادت الهيئة بأنه تم أيضا رفع سعر الكهرباء بنسبة 3 بالمئة والمياه بنسبة 2 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع سعر الوقود.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في الفواتير الاعتيادية للمنزل، مثل ضريبة ضريبة المساكن التي رفعت بنسبة 5.13 بالمئة، وهي أعلى زيادة منذ 17 عاما، وذلك بسبب الحرب والحاجة إلى ضخ أموال في خزائن السلطات المحلية.

وعلى مستوى الرواتب، لفتت هيئة البث إلى سلسلة إجراءات في مجال الضريبة ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الراتب. ونقلت عن شركات الأغذية الكبيرة إن ارتفاعا سيحدث على أسعار منتجاتها. وأردفت أن منتجات، مثل الخبز والحليب والبوظة والشوكولاتة، ستشهد ارتفاعا مستمرا في أسعارها، وستواصل أسعار الفواكه والخضروات، التي بلغت أصلا مستويات قياسية، التأثر بتقلبات السوقين المحلي والعالمي.

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وشددت على أن الجمع بين انخفاض الدخل وزيادة المصاريف سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير على كل أسرة في الكيان الإسرائيلي، وستضطر العائلات المتوسطة إلى انفاق آلاف الشواكل الإضافية سنويا.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على احد 10 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.