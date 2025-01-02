بالفيديو.. الفواجع التي أصابت أميركا في رأس السنة الميلادية

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فواجع رأس السنة الميلادية في الولايات المتحدة؛ أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في عدة مناطق بالبلاد، ففي البداية قتل 15 شخصا وأصيب حوالي 30 اخرين بجروح عندما دهس عسكري أميركي سابق، يرجح أنه اعتنق أفكار جماعة "داعش" الارهابية، بشاحنته حشدا من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورلينز جنوب البلاد؛ قبل أن ترديه الشرطة في موقع الهجوم.

مكتب التحقيقات إف.بي.آي قال إن المحققين عثروا على أسلحة وما قد يكون عبوة ناسفة في السيارة، كما عثروا على عبوات ناسفة محتملة أخرى في الحي الفرنسي.

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وقالت أليثيا دنكان - المسؤولة عن المكتب الميداني لإف.بي.أي "نتعقب كل الخيوط، نعمل على تحديد الارتباطات والانتماءات المحتملة (للمهاجم) مع منظمات إرهابية؛ لا نعتقد أنه هو المسؤول الوحيد؛ تم العثور على قنبلتين يدويتين وإبطال مفعولهما".

عقب هذه الحادثة قتل شخص وأصيب سبعة آخرون جراء انفجار سيارة تسلا أمام فندق للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن اطلع على حيثيات الحادث، ووجه فريقه بتقديم أي مساعدة فيدرالية قد تكون ضرورية.

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بدوره جو بايدن - الرئيس الأميركي "نتعهد بأن تعمل كل وكالات إنفاذ القانون بلا كلل للتحقيق في هذا الفعل الشنيع؛ المحققون يبحثون عما إذا كان هناك صلة بين الحوادث؛ حتى الآن لا يوجد دليل يربط بينها".

من جهته، أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن معدل الجريمة بلغ مستوى غير مسبوق؛ وربط الهجمات بالهجرة غير النظامية، وهي القضية التي كانت محور فوزه في الانتخابات.

وفي سياق سلسلة الحوادث أصيب عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار خارج ملهى ليلي في مقاطعة كوينز في ولاية نيويورك وذكرت وسائل إعلام أميركية أن مهاجما استهدف الملهى قبيل منتصف الليل، ما أدى إلى وقوع إصابات غير خطرة. وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقى العلاج فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع الهجوم.