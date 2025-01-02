شاهد.. ماذا تخفي القوات الاميركية وراء تحركاتها في الشمال السوري؟

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تحركات جديدة لأمريكا في سوريا، لتعزيز وجودها العسكري في شمال وشرق سوريا، حيث استقدمت رتلاً يضم حوالي 50 شاحنة محملة بكتل إسمنتية، شوهدت على طريق الحسكة–الرقة، متجهة نحو منطقة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي.

رافق الرتل سيارات عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي في إطار تحصين القواعد الأمريكية الحالية وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في كوباني، فيما أكدت مصادر عن وحدات حماية الشعب الكردية أن التواجد الأمريكي في مدينة كوباني في ريف حلب الشرقي يقتصر على الدوريات حاليًا، الأمر الذي أكده مدير المركز الإعلامي لـ'قسد'، نافياً إنشاء القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها في مدينة 'كوباني'(عين العرب) شمال سوريا، وواصفًا إياها بـ نقطة للتواصل والمراقبة.

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مصادر أشارت إلى أن الهدف من وجود القوات الأمريكية في كوباني، هو ممارسة الضغط على تركيا حتى لا تلجأ إلى التصعيد في المنطقة الواقعة في أقصى شمال منطقة عين العرب على حدودها المتصلة بولاية الرها التركية، إذ تسعى أنقرة من خلال الفصائل التي تدعمها في معارك جسر قراقوزات وسد تشرين إلى كسر خطوط الدفاع ومحاصرة مدينة كوباني.

وكانت اتهمت قسد تركيا والفصائل الموالية لها بخرق الهدنة بين الطرفين جنوبي 'كوباني'، مؤكدة انفتاحها على جميع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، فيما تدور معارك شبه يومية بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا، حيث يتبادل الطرفان إطلاق النار والهجمات الصاروخية بشكل مستمر.

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وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت عن وقف إطلاق النار بين قسد والفصائل الموالية لتركيا، بعد توجيه واشنطن رسائل ناعمة إلى تركيا تطالب عدم مهاجمة 'قسد'، إلا أن أنقرة أكدت أن لا خيار أمام القوات الكردية إلا إلقاء السلاح.