الشهيد قاسم سليماني أسهم في هزيمة الاحتلال ودعم المقاومة

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خمس سنوات على استشهاد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، محطة شكلت نقطة تحول في مسار المواجهة بين محور المقاومة من جهة ومحور الشر المتمثل بالادارة الامريكية والكيان الاسرائيلي من جهة اخرى.



مسيرة قائد اسهم في هزيمة العدو الاسرائيلي عام الفين وستة على لبنان ودعم المقاومة الفلسطينة بوجه الاحتلال في اكثر من جبهة. كما وكانت له اليد الطولى في احباط المد التكفيري للجماعات المسلحة في سوريا والعراق في تلك الفترة .



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وقال مسؤل الملف الفلسطيني في حزب الله حسن حب الله، نحن نستذكر في الذكرى الثانوية الخامسة للشهيد قاسم سليماني هذا الانسان الذي تحول الى فكر لمواجهة المشروع الامريكي الصهيوني الذي يريد الهيمنة على بلاد العرب والمسلمين.



الاوساط الفلسطينية اعتبرت ان دم الشهيد سليماني استنهض الوعي الشعبي وكشف الاقنعة المركبة لدى العديد من الدول والانظمة التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الانسان .

طهران تحيي الذكرى الخامسة لاستشهاد الفريق سليماني+صور وفيديو



وأضاف مسؤل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان يوسف احمد الشهيد قاسم سليماني من القادة الكبار الذين تحولو الى ايقونة والى رمز بفعل ماقدمه لكل قوى المقاومة وبشكل خاص القضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية التي كان على تواصل دائم مع كل فصائل المقاومة في فلسطين.



وفي الثالث من كانون الثاني عام الفين وعشرين تعرض موكب سليماني الذي كان برفقة نائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس لعملية اغتيال ارهابية موصوفة نفذتها طائرات امريكية بعد خروجهما من مطار بغداد الذي كان يزورها بشكل رسمي، جريمة ردت عليها ايران بقصف قاعدة عين الاسد في الاراضي العراقية موقعة عدد كبيرا من القتلى في صفوف الجيش الامريكي وتدمير معظم منشآت القاعدة الامريكية.