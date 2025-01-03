مجلس النواب العراقي: تضحيات قادة النصر لا يمكن ان تنسى

العالم _العراق

وذكر بيان لمكتب المندلاوي أن "تضحيات قادة النصر وسنوات الجهاد التي كللوها بسحق جماجم العصابات التكفيرية، والجهود الكبيرة التي بذلوها دفاعا عن الشعب العراقي ومقدساته لا يمكن نسيانها".

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وشدد المندلاوي على "اهمية الوقوف اجلالا واكبارا لمن سطروا اروع ملاحم التفاني والاخلاص في حفظ الهوية العراقية"، مؤكدا: " ان دماء قادة النصر الغالية التي سفكت ظلما وعدوانا كشفت قباحة قاتليهم، واوقدت في نفوس احرار الأمة ارادة التحدي والصمود والمقاومة والتضحية من اجل الإسلام والاوطان" .

ودعا المندلاوي "إلى انتهاز الذكرى الأليمة لسرد البطولات الكبيرة للشهيدين، وتعريف الأجيال بالاسهامات الفريدة للقائدين الكبيرين في مواجهة الاستكبار والارهاب".

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كما اضاف النائب الأول في اشارة الى قادة النصر: "هنيئًا لهم وسام الشهادة، وجزاهم الله خيرا على ما قدموه، وطوبى لشهداء العراق والاسلام كافة جنات النعيم، واللعنة الدائمة على من تلطخت ايديهم بدماء قادتنا وشهدائنا، والنصر المتجدد لمن سار على طريق الخالدين".