الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥
٠٣:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصهاينه ينتهكون مجددا الهدنة مع لبنان

الصهاينه ينتهكون مجددا الهدنة مع لبنان
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

واصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتفجير المنازل في جنوب لبنان، وشن غارات وهمية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق بيروت.

العالم _ لبنان

وذكرت وسائل إعلامية، إن "القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة باتجاه الأحياء في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، وفي محيط بلدة حولا، كما يقوم بحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين بلدتي طلوسة وبني حيان".

إقرأ ايضاً.. الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان 319 مرة

واستهدف تفجير عنيف في بلدة كفركلا، وتم إحراق منزلين في بلدة بني حيان الجنوبية وتجريف في وادي السلوقي من قبل القوات الإسرائيلية التي قامت أيضا برفع السواتر واقفال طريق بني حيان من جهة وادي السلوقي جنوبا.

إقرأ ايضا.. الجیش اللبنانی یعلن انسحاب "القوات الإسرائيلية" من مناطق توغلت فيها

وقالت إن "الطيران الحربي ينفذ غارات وهمية في أجواء القطاع الأوسط جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".

روابط ذات صلة

كيف يخترق كيان الاحتلال المنازل للتجسس عبر 'رفيقنا ليل نهار'؟

بالفيديو: ماذا يعني خرق ’تل ابيب’ لإتفاق فصل القوات مع سوريا ؟؟

بالفيديو.. الاحتلال يواصل ارتكاب الخروقات لوقف اطلاق النار في لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

العدوان يواصل خرقه وقف إطلاق النار.. شهيدان وجريحان بغارة على جنوب لبنان