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تزايد قدرة إيران في مجال محطات الطاقة الشمسية الى 1520 ميغاواط

تزايد قدرة إيران في مجال محطات الطاقة الشمسية الى 1520 ميغاواط
الجمعة ٠٣ يناير ٢٠٢٥ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

زادت قدرة إيران في مجال الطاقات المتجددة في فترة الحكومة الحالية التي بدات اعمالها قبل عدة اشهر لتصل إلى 1520 ميغاواط.

العالم _ إيران

ومع اختلال توازن الطاقة في البلاد والحاجة إلى تطوير استخدام الطاقات المتجددة قدر الإمكان، فقد حظي هذا الامر باهتمام جاد من المسؤولين في الحكومة.

وارتفعت قدرة محطات الطاقة المتجددة في البلاد، من 1231 ميغاواط، بمقدار 289 ميغاواط لتصل إلى 1520 ميغاواط.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها مؤخراً منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الكهرباء الإيرانية، فقد بلغت حصة محطات الطاقة الشمسية 781.86 ميغاواط من إنتاج الكهرباء في البلاد بزيادة 60%.كما بلغت حصة محطات طاقة الرياح 376.3 ميغاواط بزيادة 29% فيما بلغت حصة محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة 104.04 ميغاواط بزيادة 8%.ومع ذلك، فإن حصة توربينات التوسعة والكتلة الحيوية لا تزال هي الأدنى بين الطاقات المتجددة.

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وتحظى محطات توليد طاقة الكتلة الحيوية بقدرة 22.13 ميغاواط بحصة 2% من محفظة الطاقة المتجددة، فيما تستحوذ محطات توليد الطاقة التوربينية التوسعية بحصة 1% من محفظة الطاقة المتجددة بإنتاج 9.6 ميغاواط.

وأعلن "محسن طرزطلب"، نائب وزير الطاقة، عن السعي للوصول بقدرة الطاقات المتجددة إلى 1800 ميغاواط بنهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس).

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