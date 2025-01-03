إيران تدعو أفغانستان لإزالة العوائق عن الأنهار الحدودية

العالم _ إيران

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، الى العلاقات الثقافية والدينية والحضارية بين البلدين إيران وأفغانستان ووجود الملايين من الأفغان في ايران. وأكد أن المواطنين في إيران منذ ما يقرب من خمسة عقود، حافظوا على العلاقات بين البلدين.

وشدد المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا على أهمية الاتفاقيات الثنائية والمبادئ المعمول بها في المعاهدات الدولية والقانون العرفي والحقوق الطبيعية للشعوب في مصب الأنهار المشتركة، فضلا عن مبدأ حسن الجوار في المنطقة. مضيفا: من المتوقع أن تستمر أفغانستان في تدفق المياه من الأنهار الحدودية إلى إيران وتتعاون وتزيل العوائق التي خلقتها.

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وفيما يتعلق ببناء أو استخراج سدود جديدة في أفغانستان وتأثيرها على كمية المياه الداخلة إلى إيران، قال بقائي: لقد أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا للأطراف الأفغانية بالطرق المناسبة، خاصة من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية أن استغلال الموارد المائية والأحواض المائية لا يمكن استغلاله دون احترام حقوق إيران بموجب المعاهدات الثنائية أو المبادئ والقواعد العرفية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، في اتصال مع السلطات المعنية في أفغانستان، أعربت عن قلقها الشديد واحتجاجها على القيود غير المتناسبة على دخول المياه إلى إيران أو تحويل المسار الطبيعي من الأنهار التي هي منبع ومصدر التنمية وتشكيل الإحداثيات الطبيعية للبيئة في كل دولة .

وتدعو ايران مع مراعاة مصالح البلدين ووفقاً للقواعد والمعايير والمعاهدات القانونية الدولية والتفاهم المتبادل ومبدأ حسن الجوار لاتخاذ القرارات المناسبة.