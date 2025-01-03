هتافات المواطنين للقوات المسلحة اليمنية بمزيد من التصعيد مع الكيان

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حيث لم تقتصر هذه المظاهرات المعبرة عن الموقف اليمني الرافض للاحتلال على صنعاء فقط، بل امتدت إلى العديد من المحافظات اليمنية، تأكيدًا على وحدة الشعبين اليمني والفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له قطاع غزة من قصف وحصار.



وأكد عبدالعزيز الرميمة عضو مجلس الشورى اليمني اننا ثابتون مع غزة بهويتنا الايمانية ومسيرتنا القرآنية لانحيد عنها شبرا واحد



وصرح الرائد محمد عبدالكريم النوعة أحد ضباط القوات المسلحة اليمنية نحن الآن نخوض أشرف معركة على جه الكرة الارضية معركة بين الحق والباطل ظهر فيها الإيمان كله المتمثل في اليمن ووحدات المقاومة والشرك بالله المتمثل بامريكا والكيان الصهيوني.

شاهد تفاصيل تنفيذ اليمن عمليتين عسكريتين في يافا المحتلة



في أكثر من سبعمائة ساحة يمنية، تجمع اليمنيون المناصرون للقضية الفلسطينية للدعم والمؤازرة والتنديد بالجرائم الصهيونية بالفعل لا بالقول، حيث حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات وشعارات تعبر عن دعمهم للشعب الفلسطيني واللبناني، ورددوا هتافات مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

صاروخ يمني يضرب عمق الأراضي المحتلة + فيديو



المشاركون في المظاهرات باركوا العمليات الجوية اليمنية، التي أعلن عنها الناطق الرسمي في عمق الأراضي المحتلة، وطالبوا بمزيد من الضربات المؤلمة والموجعة للصهاينة، وعبّروا عن غضبهم تجاه الصمت الدولي لما يحدث في غزة.