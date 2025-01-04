إيران تدين الهجوم الارهابي في نيواورليانز

العالم - إیران

وأكد إسماعيل بقائي يوم الجمعة، ردا على أسئلة الصحفيين، على الموقف المبدئي لجمهورية إيران الإسلامية في إدانة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب التي ترتكب في أي مكان ومن قبل أي شخص أو جماعة أو حكومة.

وأدان الهجوم الارهاب الذي ارتكبه الشخص المنسوب لتنظيم داعش، بشاحنة استهدف بها الناس في مدينة نيوأورليانز، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، وأعرب عن تعاطفه مع أهالي الضحايا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن بيان للطب الشرعي في المدينة أن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى 15 شخصا، إضافة إلى نحو 30 جريحا، ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول فدرالي في إنفاذ القانون مقتل منفذ الهجوم.

وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أن منفذ الهجوم يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما وهو مواطن أميركي من ولاية تكساس.

وأضاف المكتب أنه كان يقود شاحنة صغيرة يبدو أنها مستأجرة، وعثر في داخلها على علم تنظيم داعش وعبوة ناسفة محتملة، وقنبلتين يدويتين تم تفكيكهما.

وقال مسؤولون إن شمس الدين جبار المتهم بدهس محتفلين بالعام الجديد بشاحنته كان من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي وعمل لاحقا في مجال العقارات.

ويقول مسؤولون اتحاديون ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون في نيو أورليانز إن جبار لم يتصرف بمفرده وإنهم يبحثون عن شركاء له، وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه ينظر إلى الهجوم على أنه "عمل إرهابي محتمل".