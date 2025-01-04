اول تعليق للجولاني على اشتباكات مسلحين سوريين مع الجيش اللبناني

سوريا _العالم

وأكد الجولاني أن الأجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود بين البلدين، و"منع تجدد ما حدث".

وقال ميقاتي إنه تلقى دعوة من الجولاني لزيارة سوريا، لمناقشة الملفات المشتركة بحسب ما أعلن مكتب رئيس الحكومة.

ووجه الشرع دعوةً إلى ميقاتي، من أجل زيارة سوريا، بهدف "البحث في الملفات المشتركة بين البلدين، وتمتين العلاقات الثنائية".

اشتباكات الحدود بين لبنان وسوريا

وأصيب 4 عسكريين لبنانيين، الجمعة، في اشتباكات على الحدود بين الجيش اللبناني وعدد من المسلحين السوريين.

وقال الجيش اللبناني في بيان مساء الجمعة: "تجددت الاشتباكات في منطقة معربون-بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين، بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، مما أدى إلى تعرض 4 عناصر من الجيش اللبناني لإصابات متوسطة".

وكانت وحدة من الجيش اللبناني قد اشتبكت بعد ظهر الجمعة مع عدد من السوريين، حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون-بعلبك شرق لبنان، بعد إغلاقه من قبل الجيش اللبناني.

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واتخذت "وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة"، بحسب البيان.

يذكر أن هناك معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا شرق لبنان وشماله، تتم عبرها عمليات نزوح وتهريب.