الكشف عن مقتل ضابط تركي رفيع في سوريا

العالم- سوريا

وقالت مصادر سورية في حديث لموقع المعلومة،إن" قوة مما يسمى بالجيش الوطني والذي اغلب مقاتليه من السوريين وبعضهم من الاوزبك والاذريين تعرضت الى كمين دام في محيط سد تشرين السوري وقتل واصيب اكثر من 30 في حصيلة اولية".

واضافت،ان" من بين القتلى ضابط ارتباط تركي في جهاز الاستخبارات العسكري الذي يشرف على عمليات تقدم الوية الجيش الوطني الخاضع لسلطة انقرة لافتة الى ان الضباط برتبة مقدم وفق الملومات الاولية".

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واشارت الى ان" تركيا تعيش حالة استنزاف في سوريا مع حلفائها بسبب مساعيها في السيطرة على مدن ومناطق تخضع لسيطرة الكورد الذين تدعمهم واشنطن في مفارقة بين اثنين من الحلفاء اي انقرة وواشنطن ويمثل ربما اول خلاف بينهما في المشهد السوري".