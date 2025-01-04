فيديو متداول للجولاني يزور مطعما ويلتقط السيلفي..ما حقيقته؟

العالم - سوريا

ارتبطت بالفيديو مزاعم تقول إن المقطع حديث ويعود إلى زيارته إلى مطعم في العاصمة السورية، مصحوبًا بعبارات دعائية للشرع.

تقول إحدى العبارات المرافقة للفيديو: "الرئيس السوري الجديد. أحمد الشرع يفاجئ أصحاب مطعم بالدخول عليهم.. قال لصاحب المطعم لازم تاخد الحساب.. شوف الناس دي مبسوطة منو كيف".

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وروّجت حسابات أخرى للفيديو باعتباره لزيارة أجراها إلى "مطعم متواضع في دمشق.. يسلم على الناس ويسأل عن أحوالهم ويحل قضاياهم ويشاركهم وجبته ويقدم للأطفال عيدية بمناسبة رأس السنة".

ونالت نسخة من الفيديو المتداول بسياق مُضلل، مشاهدة عالية.

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عند تحقيق صحة الخبر، وجد أن الفيديو قديم، ويعود إلى جولة أجراها الجولاني إلى مطعم في إدلب بمناسبة عيد الأضحى، في 2 أغسطس/آب 2020، بحسب لقطات نشرتها حسابات وشبكة "تلفزيون سوريا".

كانت إدلب المعقل الأخير لفصائل المعارضة المسلحة في ذلك الوقت، بزعامة هيئة تحرير الشام.

آنذاك، وصفت وسائل إعلام مختلفة زيارة الجولاني بأنها حملة تلميع للترويج له.