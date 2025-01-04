تواصل الاشتباكات بين 'قسد' وفصائل مسلحة شمال شرق سوريا

العالم-سوريا

وقال شهود عيان انه لا تزال المواجهات تتواصل في شمال شرق سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل منذ أسابيع.

كما أضاف أن قسد أعلنت أن طائرات حربية تركية استهدفت محيط سد تشرين ومدينة دير حافر بـ 8 ضربات.

إلى ذلك، أوضح أن حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة منذ 23 يوما ارتفعت إلى أكثر من 220 قتيلاً بينهم 62 من قوات قسد .

ومنذ نهاية نوفمبر الماضي (2024) تواجه تلك القوات ذات الأغلبية الكردية هجمات من فصائل مسلحة، للسيطرة على مناطق في شمال شرق البلاد، منها مدينة الطبقة ومركز محافظة الرقة شمالاً، وبلدات الخفسة ومسكة غربي نهر الفرات.

هذا وتُسيطر قسد على كامل محافظات الحسكة والريف الشرقي الشمالي لمحافظة دير الزور.

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تأتي تلك الاشتباكات المتواصلة اليوم بعد عقد لقاءات ومشاورات بين قسد والإدارة السياسية الجديدة في دمشق بقيادة أحمد الشرع (الجولاني)، من أجل التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، وحل معضلة تلك القوات.