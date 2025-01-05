شاهد كيف أشعلت القسام غضب الشارع في كيان الاحتلال!

العالم _ الاحتلال

المشهد يتجدد في كيان الاحتلال الإسرائيلي.. احتجاجات واسعة في أكثر من 70 موقعاً من شمال الكيان الإسرائيلي إلى جنوبه، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، إذ تتهم هيئة عائلات الأسرى المعتقلين في غزة نتنياهو بعدم المبالاة بمصيرهم.

التظاهرات تركزت في تل أبيب والقدس وحيفا ويافا، وتجمعت عائلات الأسرى أمام منزل رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ في تل أبيب للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للتسريع في إتمام صفقة التبادل، وأغلق بعض المتظاهرين الشارع المؤدي إلى وزارة الحرب، كما نُظّمت وقفات أخرى أمام منزلي رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ووزير التعليم.

المتظاهرون طالبوا بإقالة نتيناهو، وعبروا عن رفضهم للمسؤولين الإسرائيليين من خلال إسقاط صورهم على الأرض كأحجار الدومينو، كذلك رفضوا مشاركة مسؤولين من الحكومة في التظاهرات، و قابلت الشرطة الاحتجاجات بالضرب والقمع ورمي القنابل المسيلة للدموع.

هذه التظاهرات جاءت عقب نشر كتائب القسام مقطعا مصورا جديدا للأسيرة الإسرائيلية ليري الباج تتهم فيه حكومة وجيش الاحتلال بمحاولة قتل الأسرى الإسرائيليين.

على طريق الوصول إلى نتائج فعلية في مفاوضات الدوحة بين حماس والاحتلال، نقل مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 الاسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الطرفين يعيشان اللحظة الأخيرة لإحداث خرق في مفاوضات الصفقة قبل دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض، فيما يواصل الإعلام الإسرائيلي الحديث عن صفقة تبادل الأسرى معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على تعطيلها خوفا على مصالحه الخاصة.

مصادر إعلامية إسرائيلية قالت إن "هناك مقترحا إبداعيا لحل إحدى أهم النقاط الخلافية بين الجانبين"، لكن تبقى هناك تساؤلات عما إذا كان المقترح سيُحدث الاختراق المأمول.

وفيما تتحدث الأوساط الإعلامية الاسرائيلية عن تراجع قوة حماس في غزة، يؤكد محلل الشؤون العربية في "يديعوت أحرونوت" أن حماس لن تستسلم وأنه لا توجد مؤشرات على ذلك، لأنها بدأت تعيد قوتها وحكمها في شمال غزة، مؤكدا أن الصفقة الحالية قد تكون فعلا هي التي ستنهي الحرب على حد تعبيره.

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