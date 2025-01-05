إعلام موعد جهوزية مطار دمشق لاستقبال الرحلات الدولية

العالم - سوريا

وقال "الصليبي" "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".



وأضاف: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 2025".

وفي عام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد عام 2011.



وكانت الخطوط الجوية القطرية أولى شركات الطيران بالعالم التي ستسير رحلات تجارية إلى سوريا، حيث أعلنت الخميس الماضي عن استئناف رحلاتها اعتبارا من 7 كانون الثاني/ يناير 2025، بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق.



وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتوافد فيه عدد من الطائرات الإغاثية إلى مطار دمشق.



وأرسلت السعودية، الأحد، طائرة مساعدات إغاثية إلى سوريا، في إطار جسر جوي أطلقته المملكة لمساعدة الشعب السوري.



كما استقبل مطار دمشق، يوم السبت، طائرة مرسلة من مدينة مصراته الليبية، محملة بـ 34 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.



وذكر بيان صادر عن بلدية مصراتة، أن وفدا من الهلال الأحمر الليبي وأعضاء من بلدية مصراتة توجهوا إلى سوريا عبر طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية أقلعت من مطار المدينة.



‏ووصلت كذلك، السبت، أول طائرة مساعدات مصرية إلى مطار العاصمة السورية دمشق، حاملة على متنها 15 طنا من المساعدات الإنسانية، تلبية لاحتياجات الشعب السوري.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "وصلت اليوم 4 كانون الثاني/ يناير 2025 طائرة شحن مدنية تابعة لشركة مصر للطيران محملة بـ 15 طنا من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية المقدمة من الهلال الأحمر المصري للهلال الأحمر العربي السوري".