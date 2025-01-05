ذرائع إسرائيلية لفض إتفاق الهدنة مع لبنان

العالم - الإحتلال

وجاء تصريح كاتس خلال زيارته لمقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتفقد معرض السلاح الذي جمعه الجيش من جنوبي لبنان..

وادعى كاتس أن "إسرائيل" مهتمة بتنفيذ الاتفاق في لبنان وسيواصل تطبيقه بشكل كامل دون تنازلات لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

وأضاف كاتس أنه لمواصلة "إسرائيل" تنفيذ الاتفاق سيتوجب على الحزب تنفيذ شرطين أساسيين يتمثلن في:

الشرط الأول: هو انسحاب "حزب الله" الكامل إلى ما وراء نهر الليطاني.

الشرط الثاني: تفكيك كافة الأسلحة وإفشال البنى التحتية العسكرية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني.

وشدد على أن "حزب الله" والحكومة اللبنانية لم ينفذا كلا الشرطين حتى اللحظة.

وأضاف: "إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وسوف تضطر "إسرائيل" إلى العمل من تلقاء نفسها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم".

هذا ونص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل "لحزب الله" إلى شمال نهر الليطاني نحو 30 كم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والكيان الصهيوني حيز التنفيذ، في 27 نوفمبر 2024، بعد شهور من العدوان الإسرائيلي على لبنان.