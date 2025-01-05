حزب الله: نحن أكثر قوة مما كنا وسنتواجد في كل الاستحقاقات + فيديو

العالم – مراسلون

شكل مرور 100 يوم على استشهاد أمين عام حزب الله السيدحسن نصرالله مناسبة لإطلاق العديد من المواقف التي قاربت المشهدين الداخلي والإقليمي، لا سيما استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية واستشراف ما ستحمله جلسة الخميس المقبل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية من نتائج، أكد خلالها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا في أول إطلالة له بعد محاولة اغتياله، أن الحزب ماض بالتنسيق مع الدولة، مشيرا إلى أن الحزب أكثر قوة مما كان عليه، وسيكون حاضرا في جميع الاستحقاقات.

كما أعلن ألا فيتو للحزب على أي مرشح رئاسي باستثناء سمير جعجع، واصفا إياه بمشروع فتنة وتقسيم.

وصرح وفيق صفا قائلا: "نحن ليس لدينا فيتو على قائد الجيش، الفيتو الوحيد الذي لدينا هو على سمير جعجع، لأنه مشروع تدميري ومشروع حرب ومشروع فتنة في البلد، ما دون ذلك منفتحين، وهذا الموضوع يديره الرئيس نبيه بري مع حزب الله ومع سائر الحلفاء."

وأضاف: "حزب الله لا تكسره الرياح ولا العواصف.. حزب الله أقوى من الحديد.. عزيمته وصلابته أقوى من الحديد، لأنه يستمد قوته من الله تعالى."

المشاركون في المئوية أكدوا وقوفهم إلى جانب المقاومة في خياراتها السيادية، معتبرين أن دماء الشهداء لا سيما الشهيد الأسمى هي من تصنع النصر وتحمي الأرض.

وقال القيادي في حركة حماس رأفت مرة لقناة العالم: "نوجه رسالة وفاء لحزب الله وللشعب اللبناني بكل فئاته ومكوناته على وقوفهم إلى جانب دعم القضية الفلسطينية ودعم قطاع غزة ودعم المقاومة."

من جانبه قال رئيس حزب التيار الشعبي في لبنان فواز فرحات: "نحن سائرون على هذا الخط ونحن مع المقاومة إلى آخر نفس إن شاء الله وبإذن الله تعالى."

وكانت لجنة العمل الاجتماعي في حركة حماس نظمت وقفة شعبية شارك فيها جمع من أبناء المخيمات الفلسطينية، وضعت خلالها أكاليل الزهر وسط تأكيد على مبايعة المقاومة نهجا وخطا حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة.

مئة يوم على ارتقاء الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصرالله شهيدا أسمى وأغلى على طريق القدس وحماية لبنان ولم تتبدل الخيارات من جهة المقاومة ثابتة ومتوثبة لحماية الأرض ومن جهة أخرى لصناعة وطن سيادي حقيقي لكل أبنائه.

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