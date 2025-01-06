مظاهرة حاشدة تندد بالدعم الفرنسي للعدوان الإسرائيلي على غزة

العالم - مراسلون

هذه المظاهرة الداعمة للقضية الفلسطينية ومناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولمواصلة الكيان الإسرائيلي احتلال الدول العربية المجاورة.

كأنها طبول حرب تُقرع على الموقف الرسمي الفرنسي والاوروبي تجاه القتل المستمر في غزة ..

أما الألسن فتسطع بهذه الكلمات ... وهي تعني: تعيش مقاومة الشعب الفلسطيني ..

هذه اللافتة تجمع ماكرون وبايدن ونتنياهو وكُتب عليها لقد قتلتم الانسانية ..

*سيمون اوتيه: ناشط سياسي فرنسي:*

"أنا أشارك اليوم في هذه المظاهرة باعتباري مواطنا أرفض اسلوب بلدي المستفز جدا لنا؛ لماذا ينخرط بلدنا في الحرب على فلسطين ولبنان.. يحاولون تغطية ما رأيناه بأعيننا، عدوان إسرائيلي بأوامر من سلطة نتنياهو لقتل النساء والاطفال بدم بارد في الشرق الاوسط وفي هذا العام ننتظر استفاقة من الشعب الفرنسي لايقاف ما يحصل من مجازر".

غضب يتفاقم بعد زيارة وزير الخارجية لسورية والمخاوف من تكرار التدخلات الأجنبية فيها وفي المنطقة، وتوسيع التمدد الصهيوني وإعطائه غطاء سياسيا اوروبيا لانهاك جسد المقاومة، وتحصين الكيان الغاصب.

*سارة كول: طبيبة فرنسية*

"نحن هنا منذ بداية الحرب لمساندة الفلسطينيين وللقول اننا سنبقى في الشارع حتى تنهي فرنسا هذه المهزلة وتتوقف عن دعم القتل في غزة".

ويعتبر ملف العلاقات الخارجية والدبلوماسية الفرنسية أحد أهم أسباب الازمة التي تتعاظم تباعا ككرة الثلج في فرنسا والتي تهدد بأزمة سياسية لم تعرفها الجمهورية الخامسة من قبل.