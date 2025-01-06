محافظة المثنى تحيي المواقف الجهادية لقادة النصر في مجابهة الإرهاب والتكفير

العالم - مراسلون

وأحيى العراقيون الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر.. تلك الحادثة التي أصبحت مناراً للثائرين مستلهمين منها العبر والدروس الجهادية لتحقيق النصر... حيث يستذكر فيها أبناء محافظة المثنى المواقف الجهادية لقادة النصر في مجابهة الإرهاب والجماعات التكفيرية. وندد الحاضرون بجريمة الاستكبار العالمي التي انتهكت السيادة والقوانين الدولية.

وقال مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في المثنى، ياسر عبد الأمير :

"اليوم تحدث الكثير من الجرائم بسبب الصهيونية الأميركية والدليل واضح هو استهداف الأحرار. اليوم من يقول كلمته ضد الطغيان، والاستبداد العالمي يستهدفه".

وقال عبد الحسين محمد أستاذ جامعي مشارك في الفعالية:

"هذه الدماء نحسبها في الطريق الذي الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نواصل المسيرة العليا، وهؤلاء الشهداء إنما هوعطاء لغرض أن تستمر هذه المسيرة".

وحمل المشاركون، عنوان الوفاء والصبر على فقد الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس ... وهم يبذلون أنفسهم دفاعا عن أرض المقدسات ويرسمون بدمائهم طريق الاحرار ليكون النصر المؤزر حليف المقاومة في العالم الإسلامي ....

وقال ممثل كتائب حزب الله، أحمد غصاب:

"هؤلاء القادة الذين رسموا بدمائهم الزكية المستقبل والأمن والأمان للعراق، حينما ضحوا بدمائهم الزكية هؤلاء القادة الذين وقفوا شوكة في مخططات العدو الصهيونية الأمريكية في هذه الأرض المباركة".

وقال مشارك عراقي في الفعالية: "ونحن نبقى على العهد بالمطالبة بدمائهم فيما أرواحهم خالدة. ولا يعرف الأعداء أن كرامتنا هي الشهادة".

وتبرز الصورة الحقيقية لقادة النصر ودورهم البطولي في ميادين القتال ودعم محور المقاومة فكانت خططهم وتواجدهم في الميدان لها الأثر الكبير في دحر الإرهاب الداعشي سيما في معارك النصر والتحرير ويأتي إحياء ذكراهم وفاء لمسيرة تضحياتهم وجهادهم في سبيل نصرة الدين والإسلام وإحباط مشاريع أميركا والكيان الصهيوني في المنطقة ..