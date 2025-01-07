الخارجية العراقية.. شقة جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته

العالم _ العراق

,تشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ أيام تفاعلاً مع أنباء تفيد بتعرض شقة جلال طالباني في العاصمة السورية دمشق للاقتحام.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية العراقية، شورش خالد سعيد، لشبكة "رووداو" أن "قوات سورية دخلت الشقة وأخذت مفاتيحها، معتقدة أن النظام السابق منحها لعائلة مام جلال".

وأكد أن المنزل لم يتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل الموضوع بشكل ودي.

كما تم توجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن "الشقة ملك لعائلة مام جلال، وأنهم اشتروها بأنفسهم عام 1974".

جدير بالذكر أن شقة طالباني تقع في الطابق الـ7 من مبنى في حي المزرعة بالعاصمة دمشق وتبلغ مساحتها 150 متر مربع.

وفي 4 يناير الجاري، دخلت قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية على منزل طالباني في دمشق.

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وكتب الصحفي الكردي سرتيب جوهر على حسابه في "فيسبوك" أن مسلحين استولوا على مفاتيح منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في دمشق وأغلقت أبوابه.

وأضاف أن "السفارة العراقية في دمشق كثفت اتصالاتها بعد الحادث واحتجت عليه"، مبينا أنه "جرى تبليغ الإدارة الجديدة في سوريا بالحادث لاتخاذ اللازم".

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وسكن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني لفترة في العاصمة السورية دمشق في سبعينات القرن الماضي.