طائرات الاحتلال تشن غارتين على بلدة طمون جنوب طوباس+ فيديو

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع الغارة، وأصدر بيانا قال فيه أنه استهدف “خلية مخربين”، على حد تعبيره.

وأدى القصف الى استشهاد الشاب سليمان مصطفى قطيشات من بلدة طمون، بحسب وسائل اعلام فلسطينية.

وفي السياق اندلعت اشتباكات مسلحة، ليل الاثنين الثلاثاء، بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية.

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وأفادت مصادر محلية أن مروحية تابعة للاحتلال أنزلت قوة من المشاة عند أطراف مخيم الفارعة، ودفع الاحتلال بعدة آليات وجرافة عسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، وباشرت الجرافات تجريف وتدمير البنية التحتية في محيط المخيم.

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وحلقت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال بشكل مكثف في الأجواء وعلى ارتفاع منخفض، بالإضافة إلى تحليق الطائرات المروحية.

وأعلنت سرايا القدس-طوباس أن مقاتليها في سرية الفارعة يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة في محور التنك ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات الاقتحام بشكل يومي في مختلف بلدات ومدن ومخيمات الضفة الغربية، موقعا أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، بالتزامن مع ندمير ممنهج للطرقات والبنية التحتية.

المصدر: وكالات