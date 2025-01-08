عدوان أمريكي بريطاني على اليمن..محاولة يائسة لكسر إرادة الصمود

العالم-اليمن

واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني بـ 5 غارات مديرية حرف سفيان. كما استهدف العدوان الأمريكي البريطاني بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان.

وكان تحالف العدوان الأمريكي البريطاني، شن الأحد الماضي، 3 غارات على محافظة صعدة.

وتأتي غارات التحالف الأمريكي البريطاني في سياق العدوان المتواصل على اليمن منذ أكثر من عام دعما للكيان الصهيوني، في محاولة لثني اليمن عن موقفها المساند للشعب الفلسطيني الذي يتعرضان لحرب إبادة صهيونية منذ أكتوبر 2023.

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وتؤكد صنعاء استمرارها في معركة طوفان الأقصى، باستهداف عمق كيان الاحتلال وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.