وزير خارجية العراق: زيارة السوداني لطهران حققت نتائج جيدة

العالم - العراق

ووصف وزير الخارجية العراقي، خلال زيارته إلى طهران، اليوم، برفقة وفد من العراق برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران بشكل جيد للغاية.

وقال فؤاد حسين: "إن هذه الزيارة حققت نتائج جيدة على مستوى العلاقات الثنائية وتم استعراض سلسلة من المشاريع المشتركة كما تمت مناقشة المشاريع المستقبلية وعلاقاتنا الثنائية جيدة جداً".

ووصل الوفد العراقي برئاسة السوداني إلى طهران صباح اليوم لاستعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية في إطار زيارة رسمية.

وبعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أشار إلى التوافق على أهمية إرساء الاستقرار في سوريا على أساس الحل الشامل الذي يحمي وحدة أراضيها، وقال: "العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته وتطوير تعاونها مع إيران باتجاه الأمن والازدهار لشعبي إيران والعراق".