معلمات يطلقن مبادرة تعليمية في مخيمات النزوح بغزة

العالم - خاص بالعالم



عدد من المعلمات يطلقون مبادرة تعلمية في مخيمات النزوح وسط قطاع غزة لتعليم الأطفال وسط ظروف صعبة غير مناسبة بسبب استمرار الحرب.

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وقالت بيسان نصر معلمة فلسطينية لقناة العالم: بدأنا من الصفر ومستعدين انا وكل المعلمات الموجدين في المخيم ان يبذلو كل جهودهم لمساعدة الاطفال في تعليمهم وإكمال مسيرتهم التعليمية.

هذه المبادرة لاقت استجابة وتفاعلا من أهالي الأطفال النازحين داخل هذه الخيام من خلال إرسال أبنائهم لتعويض ما فقدوه منذ بداية الحرب وإنقاذهم من الضياع.