بلينكن: نحن قريبون من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن عن انفراجة قريبة في هذا الملف المعقد. وقرب التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.



وصرح أنتوني بلينكن - وزير الخارجية الأميركي نحن قريبون للغاية من وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن.



اذا لم تنجز في الإطار الزمني المتبقي فسيتم نقل الخطة التي قدمها الرئيس جو بايدن إلى الإدارة المقبلة برئاسة ترامب.



كل الأمور جاهزة للتنفيذ إذا اتيحت الفرصة مع وقف إطلاق النار في غزة. إلا أن تجربة المفاوضات السابقة تنذر باحتمالية الفشل وعودة الأمور إلى ما كانت عليه؛ بفعل العقبات التي تضلعها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.



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فقد أجمع خبراء ومحللون على أن تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياسة المماطلة التي يتبعها تشكل العقبة الأساسية أمام إنجاز صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة عبر مفاوضات الدوحة.



وقال المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال رونين مانيليس إن المطالب حول صفقة تبادل الأسرى مع حماس واضحة، مطالبا نتنياهو بالتحلي بالجرأة ولمرة واحدة.



وطالب مانيليس الحكومة بالتوقف عن إطلاق تصريحات تتعهد بإعادة الأسرى من دون تحرك فعلي، معربا عن قناعته بأن رئيس الوزراء لا يتخذ قرارا؛ لذلك لا تستجد تطورات بشأن الصفقة.

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بدوره رد المسؤول في حماس أسامة حمدان على تهديدات الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب؛ الذي توعد باندلاع الجحيم في الشرق الاوسط ما لم يتم اطلاق سراح المحتجزين في غزة بحلول موعد تنصيبه في العشرين من الشهر الجاري.



ودعا حمدان الرئيس الأميركي إلى عدم التسرع وإطلاق تصريحات غير مسؤولة؛ واعتبر انه يجب ان يكون أكثر انضباطا ودبلوماسية ويعمل على وقف الحرب بدلا من التهديد والوعيد.