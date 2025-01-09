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توسيع التعاون بين ايران والعراق في مجال صناعة الكهرباء

توسيع التعاون بين ايران والعراق في مجال صناعة الكهرباء
الخميس ٠٩ يناير ٢٠٢٥ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

إستعرض وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي مع وزير الطاقة والكهرباء العراقي زياد علي فاضل، التبادل الكهربائي وتصدير الخدمات الفنية – الهندسية المتصلة بصناعة الكهرباء.

العالم - إيران

ودعا الوزير العراقي خلال اللقاء الشركات الإيرانية للتواجد في العراق من أجل المساهمة في قطاع نقل وتوزيع وتوفير تجهيزات صناعة الكهرباء.

وتقرر في اللقاء أن يتم خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الطاقة الإيراني إلى العراق، متابعة هذه القضايا بمشاركة القطاع الخاص للبلدين.

وناقش اللقاء بما ناقش، إصلاح 5 آلاف محول كهربائي في العراق وتقديم الشركات الإيرانية في مجال التجهيزات الخاصة ببناء محطات الطاقة وإصلاح محطات توليد الطاقة وكذلك التدريب ونقل الخبرات المشتركة.. وتقرر تشكيل لجنة عمل في هذا الخصوص.

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