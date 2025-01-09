بالفيديو…استهداف الأراضي المحتلة بالطائرات المسيرة اليمنية

العالم-اليمن

وافادت وسائل اعلام العدو الصهيوني تفعيل الدفاعات الجوية فوق البحر بالقرب من تل ابيب يافا المحتلة في أعقاب تسلل طائرة بدون طيار يمنية وجيش الاحتلال يدّعي إسقاطها.

كما افادت بأن الطائرة بدون طيار اليمنية اخترقت أجواء فلسطين المحتلة ووصلت إلى النقب الغربي.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء الخميس، اعتراض طائرة مسيّرة قادمة من اليمن نحو منطقة النقب الغربي (جنوب فلسطين المحتلة).

وأضاف: "تم تفعيل صافرات الإنذار وفق السياسة المتبعة".

بدورها، ادعت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) في بيان أن اعتراض المسيرة "لم يسفر عن وقوع أية إصابات".

وبحسب بيانات جيش الاحتلال، إن اليمنيين أطلقوا منذ بداية الحرب من اليمن نحو "إسرائيل" حوالي 40 صاروخ أرض-أرض و320 طائرة مسيّرة.

هذا وتؤكد صنعاء استمرارها في معركة طوفان الأقصى، باستهداف عمق كيان العدو الصهيوني وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.