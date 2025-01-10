اليمن يخرج بـ780 مسيرة نصرة للشعب الفلسطيني

العالم - اليمن

وخرجت المسيرة المركزية الكبرى في ساحة المولد النبوي الشريف غرب مدينة صعدة عاصمة المحافظة، فيما خرجت بقية المسيرات في ساحات في الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة وبني القم وغربي الشوارق برازح، السهلين والعقلين والبُرقة بآل سالم، عَرو وجمعة بني بحر.

وساحات العين والقهرة والسَرْو والبراك وساحة لبني سعد والرقة بالظاهر، وربوع الحدود ومدينة جاوي وساحة لولد عمرو وبني عبّاد بمجز، والجرشة وبقامة والرحمانين بغمر، قطابر، يسنِم بباقم، كتاف، أملح، العقيق، ذويب، مذاب، آل مقنع، كما ستخرج مسيرات عقب صلاة الجمعة في ساحات الخميس بمنبه، شدا، الجَفْرَة وعُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية والمقاومة، ولافتات منددة بالعدوان الصهيوني الأمريكي على فلسطين واليمن، والمؤكدة على التحدي والصمود في وجه العدوان حتى تحقيق النصر.

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وأكد المحتشدون الموقف الإيماني والمبدئي الثابت تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم بالوقوف إلى جانبه وجانب مقاومته، والوقوف إلى جانب المقدسات الإسلامية.

وندد المحتشدون بالعدوان والحصار الصهيوني الأمريكي بحق إخواننا في غزة، والعدوان على الضفة الغربية المحتلة وعلى لبنان وسوريا، مستنكرين اقتحاما العدو للأقصى المبارك.

كما دعوا السلطة الفلسطينية إلى التوقف عن استهداف المقاومين الأبطال في الضفة، وأن تعمل لصالح شعبها، لا إلى صالح أعداء الأمة.

ورأوا أن نشر العدو لخرائط توضح توسع الكيان في سوريا ولبنان وسوريا، إنما هي خرائط مرحلية تؤكد نيته التوسع على حساب دول وشعوب المنطقة.

ونددوا بموقف الدول العربية تجاه مخططات العدو التوسعية، مؤكدين أن الخيار الوحيد هو دعم وإسناد المقاومة، والتحرك لمواجهة الأعداء.

وباركو للقيادة القرآنية الإنجازات العسكرية والأمنية ضد الأعداء، والتي ما كانت لتتم لولا الاستجابة لله، مؤكدين الجهوزية العالية لمواجهة العدو وحلف الشر العالمي الأمريكي البريطاني الصهيوني.

780 مسيرة نصرة لغزة في 14 محافظة

ومنذ عام و3 أشهر وبصورة أسبوعية وبمسار متصاعد يخرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة في مظاهرات مليونية كبرى نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني.

وصباح وعصر اليوم تخرج أكثر من 780 مسيرة، تحت "جهادا في سبيل الله ونصرةً لغزة سنواجه كل الطواغيت"، حيث ستخرج المسيرة المليونية المركزية الكبرى في ساحة السبعين بالعاصمة صنعاء.

وستخرج 180 مسيرة في محافظة حجة، و125 مسيرة في محافظة الحديدة، و112 مسيرة في محافظة إب، أما في محافظة ريمة فستخرج المسيرات في 86 ساحة، وفي عمران في 61 ساحة، والجوف في 44 ساحة.

وفي صعدة 35 مسيرة، وفي تعز 33 مسيرة، وفي محافظة ذمار 31 مسيرة، وفي المحويت 30 مسيرة، وفي محافظة البيضاء في 22 مسيرة وفي الضالع تخرج المسيرات في 10 ساحات، وفي مأرب 9 ساحات، وفي المناطق المحررة من محافظة لحج تخرج المسيرات في ساحة واحدة.