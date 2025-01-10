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جيش الاحتلال يعترف بقتله مستوطنين خلال عملية طوفان الأقصى

جيش الاحتلال يعترف بقتله مستوطنين خلال عملية طوفان الأقصى
الجمعة ١٠ يناير ٢٠٢٥ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

بعد مرور 15 شهرًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي للمرة الأولى بأن جنوده أقدموا في 7 أكتوبر/تشرين الاول 2023 على قتل مستوطنين صهاينة اثنين.

العالم _ الاحتلال

وأقر جيش الاحتلال أخيرًا بعد 15 شهرًا بأن جنوده قتلوا 2 من المستوطنين الصهاينة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مستوطنين صهاينة اثنين يقيمان في مستوطنة "ناحال عوز" القريبة من حدود قطاع غزة، ما أدى إلى مقتلهما.

ووفقًا للتقارير، قام جنود الجيش بقتل امرأة وابنها المقيمين في مستوطنة ناحال عوز خلال العملية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كشفت العديد من التقارير الاستقصائية لوسائل الإعلام العبرية أن العديد من المستوطنين الإسرائيليين الذين قُتلوا في يوم عملية طوفان الأقصى، سقطوا برصاص الجنود الإسرائيليين أنفسهم.

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وتُظهر تحقيقات اللجان المستقلة في الأراضي المحتلة أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل عشوائي ومكثف على المستوطنين الصهاينة الذين كانوا يفرون من منازلهم خلال العملية.

وتضيف هذه التحقيقات أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل العديد من المستوطنين برصاص الجنود أو نتيجة لإطلاق الصواريخ من مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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