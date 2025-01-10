جيش الاحتلال يعترف بقتله مستوطنين خلال عملية طوفان الأقصى

العالم _ الاحتلال

وأقر جيش الاحتلال أخيرًا بعد 15 شهرًا بأن جنوده قتلوا 2 من المستوطنين الصهاينة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنوده أطلقوا النار على مستوطنين صهاينة اثنين يقيمان في مستوطنة "ناحال عوز" القريبة من حدود قطاع غزة، ما أدى إلى مقتلهما.

ووفقًا للتقارير، قام جنود الجيش بقتل امرأة وابنها المقيمين في مستوطنة ناحال عوز خلال العملية.

وخلال الأشهر الأخيرة، كشفت العديد من التقارير الاستقصائية لوسائل الإعلام العبرية أن العديد من المستوطنين الإسرائيليين الذين قُتلوا في يوم عملية طوفان الأقصى، سقطوا برصاص الجنود الإسرائيليين أنفسهم.

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وتُظهر تحقيقات اللجان المستقلة في الأراضي المحتلة أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار بشكل عشوائي ومكثف على المستوطنين الصهاينة الذين كانوا يفرون من منازلهم خلال العملية.

وتضيف هذه التحقيقات أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل العديد من المستوطنين برصاص الجنود أو نتيجة لإطلاق الصواريخ من مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي.