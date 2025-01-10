سابقة أولى.. تعيين فلسطيني وزيرا للنفط في الحكومة السورية الجديدة

العالم-سوريا

وجاء تعيين دياب في الحكومة السورية المؤقتة بعد شغور المنصب لأكثر من شهر، والوزير الجديد هو الوزير الرابع عشر في الحكومة السورية الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في المواد النفطية.

غياث دياب من مواليد العاصمة دمشق ويحمل الجنسية السورية والفلسطينية، حاصل على شهادة في هندسة البترول ويمتلك خبرة واسعة في إدارة الموارد الطبيعية، وبعد التعيين يصبح أول فلسطيني يشغل منصب وزير في سوريا، وعمل في السابق مديرا لإدارة استكشاف النفط.

وحصل دياب على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة دمشق، وتابع دراساته العليا في مجال إدارة الطاقة والموارد الطبيعية في الخارج، ونجح في إثبات قدراته كخبير في تقنيات استخراج النفط ومعالجة الغاز.