ما وراء الابتسامات.. هل تجاوز ترامب وأوباما الخصومة في جنازة كارتر؟

العالم-الاميركيتان

وتداول مستخدمو مواقع التواصل على نطاق واسع أجواء نادرة تجمع بين الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، خلال جنازة الرئيس الأمريكي، جيمس كارتر، في مشهد نادر بين رجلين دامت الخصومة بينهما لأكثر من 10 سنوات.

وكشف قارئ شفاه محترف في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن ابتسامات الرئيسين وضحكاتهما "كانت تخفي جوهرا أكثر جدية".

وقال جيريمي فريمان، الذي وُلد أصما، وعمل لمدة 16 عاما كخبير شاهد معتمد من جامعة لندن للمتقاضين والشرطة والصحفيين، إن ترامب (78 عاما) حذر أوباما (63 عاما) من أنهما سيضطران إلى "إيجاد مكان هادئ" في وقت لاحق من اليوم لمناقشة "مسألة ذات أهمية".

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وليس من الواضح ما الذي قد يستلزمه هذا الحديث على وجه التحديد، إلا أن ترجمة فريمان أشارت إلى أن أوباما وترامب ربما كانا يناقشان اتفاقيات دولية.

وفي مرحلة ما من الحديث الجانبي، انحنى ترامب نحو أوباما وقال، "لقد انسحبت من ذلك، إنها الشروط، هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟ وبعد ذلك، سأفعل هذا"، ليضحك أوباما، قبل أن تنصرف الكاميرات التلفزيونية عنهما، اللذين كانت بينهما سيدة أمريكا الأولى السابقة، لورا بوش، وزوجة ترامب، ميلانيا.

كما رد ترامب على أوباما أثناء تبادلهما الحديث: "اتصل بي في الردهة بعد ذلك، نعم"، ربما في إشارة إلى ردهة الكاتدرائية الوطنية، حيث أقيمت جنازة جيمس كارتر، ثم قال أوباما: "هل يمكنك فقط... يجب أن يكون الأمر جيدا"، بحسب قراءة جيريمي فريمان.

وقال ترامب، "لا يمكنني التحدث، علينا أن نجد مكانا هادئا في وقت ما، هذه مسألة مهمة ونحن بحاجة إلى القيام بذلك في الخارج حتى نتمكن من التعامل معها، بالتأكيد، اليوم"، بينما أومأ أوباما برأسه.

كما فسر قارئ الشفاه أوباما على أنه يقول "استمع إلي، إنها مهمة، مهمة" - على الرغم من أن السياق لم يوضح ما كان يشير إليه - ورد ترامب: "نعم، صحيح. لا يمكنني التفكير في أي شيء يعتبر مهمة".

ولم يستجب المتحدثون باسم باراك أوباما ودونالد ترامب على الفور لطلبات وسائل الإعلام الغربية للتعليق.

وكانت العلاقات بين ترامب وأوباما متوترة لأكثر من عقد من الزمان، مما أدى إلى مفاجأة واسعة النطاق في تفاعلهما الودي مؤخرا.