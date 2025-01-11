الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات قيادية بعد استقالة بارعام

العالم _ فلسطين

في رسالته التي نُشرت عبر وسائل الإعلام، انتقد بارعام بشكل غير مباشر رئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، مشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على تقديم إضافات جديدة في ظل انخفاض حدة الحرب مؤخرًا.

تأتي هذه الاستقالة في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يستقيل هليفي أيضًا بعد نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بالحرب الأخيرة في أكتوبر 2023، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في هيكل القيادة العسكرية. يُعتبر هذا التحول ضروريًا لتحمل المسؤولية عن الفشل العسكري الذي حدث خلال تلك الأحداث.

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المرشحون لخلافة هليفي، مثل اللواء آيال زامير واللواء بارعام نفسه، يواجهون تحديات كبيرة في إعادة بناء الثقة في الجيش وتعزيز فعاليته. كما أن تجميد تعيينات جديدة في المناصب العليا بسبب تأخر التحقيقات يزيد من تعقيد الوضع.

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مع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية، يتعين على الجيش الإسرائيلي اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة القضايا القيادية وضمان استعداده لمواجهة التحديات المستقبلية