الرئيس اللبناني: لم آت لأعمل بالسياسة بل لبناء الدولة

العالم _ لبنان

وقال الرئيس عون خلال لقائه دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق ومسؤولين في دار الفتوى "لم آت لأعمل في السياسة أنا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم إلا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة".

وأضاف: "نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز، والمطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية".

وشدد عون على أن "علينا أن نستعين بمساعدة الخارج لا أن نستقوي بالخارج على الداخل. ولا فضل لطائفة على أخرى أو شخص على آخر".

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بدوره أكد المفتي دريان ضرورة تطبيق مضامين خطاب القسم والدستور، مشيرا إلى أن لبنان أمام فرصة حقيقية لالتقاط الدعم العربي والدولي لإعادة بناء الدولة.

وفيما يخص الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة، قال دريان: "الأسماء المطروحة كلها جيدة، لكن على النواب اختيار الأنسب بما يتناسب مع مصلحة لبنان".