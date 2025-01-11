فضحته الكاميرا .. موقف محرج لصبي تغيب عن المدرسة لحضور مباراة

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وسافر سامي سكوت، البالغ من العمر 9 سنوات، إلى لندن مع والده مارك لحضور المباراة الأسبوع الماضي، بعدما أبلغت والدته المدرسة أن ابنها مريض ولن يستطيع حضور دروسه.

وكشفت كاميرا في الملعب سامي وهو يحتفل بأهداف نيوكاسل بمرمى أرسنال في اللقاء الذي انتهى لصالح النادي الذي يشجعه بهدفين دون مقابل.

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وقال مارك والد سامي لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه تلقى الكثير من الرسائل على هاتفه تخبره بظهوره مع ابنه في المباراة، إلى جانب بريد إلكتروني من مدرسة الابن، تفيد بأن غيابه سيسجل على أنه "غير مصرّح به" بعدما رصدت الكاميرا الفتى الذي من المفترض أن يكون مريضا في منزله حسبما ادعت والدته.

وجاء في البريد الإلكتروني: "بسبب لقطات إعلامية تظهره في مباراة كرة قدم. يرجى الاتصال بنا في المدرسة إذا كنتم ترغبون في مناقشة الأمر أكثر."

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وبعد تداول خبر سامي على نطاق واسع دعم كثيرون الفتى، حيث قال المهاجم السابق بيتر كراوتش: "يجب أن تمنحوا هذا الصبي بعض التساهل."

كما نشرت صفحة مشجعي نيوكاسل على "إكس" صورة سامي مرفقة بالبريد الإلكتروني الذي أرسلته المدرسة لعائلته، إلى جانب تعليق تضمن "ذكريات تدوم مدى الحياة. كن مثل سامي".