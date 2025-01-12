الجيش الايراني يتدرب علی منظومات دفاع جوي محلية الصنع

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح لقناة العالم قبيل انطلاق المناورات، قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن المناورات تحاكي الساحة الحقيقية للقتال، وستشمل تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الالكترونية.

وأکد العميد صباحي فرد ان المناورة ستشمل، استخدام العديد من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع.

موضحاً ان هذه المعدات تتفوق علی وسائل الدفاع الأکثر تقدماً في العالم.

وعن رسالة المناورة قال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني ان للمناورة رسالة سلام لدول الجوار.

وبيّن العميد صباحي فرد ان أمن المنطقة تضمنه دول المنطقة لا الدول الاجنية.

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