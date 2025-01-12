انها البداية وليست النهاية.. حرائق لوس أنجلس تتسع

العالم - حوادث

منذ الثلاثاء الماضي ولوس أنجلس تحترق بنيران اجتاحت ست غابات متزامنة مع أحياء في مقاطعة لوس أنجلس، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة شملت تدمير 12 الف مبنى و 15 ألف هكتار من الأراضي.

نطاق الحرائق الكثيرة المستعرة في لوس أنجلس اتسعت لتطال مناطق جديدة كانت بمنأى من النيران. ما أدى الى وفاة 16 شخص، وسط توقعات بان ترتفع هذه الخسائر بمجرد أن يصبح الوضع آمنا بما يكفي لرجال الإطفاء لإجراء عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.

وبالرغم من الأعداد الكبيرة لعناصر الإطفاء الذين يشاركون في احتواء الحرائق، صدرت أوامر إخلاء طالت الجزء الشرقي من باسيفيك باليسايدس. وتلقى السكان تحذيرات من احتمال تدهور الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ما يضعف الآمال في احتواء الكارثة. خاصة وانه بحسب إدارة الإطفاء في كاليفورنيا تم احتواء 11 بالمئة فقط من حريق باليساديس و15 بالمئة من حريق إيتون.

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وإزاء عمليات النهب التي تكثر في المناطق المنكوبة أو التي أخليت من سكانها، فرضت السلطات حظر تجول ونشرت تعزيزات عسكرية واوقف عشرات الاشخاص، فيما طلب حاكم كاليفورنيا غافين نيسوم مراجعة مستقلة شاملة لأجهزة توزيع المياه في المدينة، بعد ان تسبب نفص امدادات المياه في اتساع رقعة الحرائق.

ورغم انه من المبكر معرفة أسباب الحريق، بدأت تظهر انتقادات بشأن جاهزية السلطات واستجابتها. ليرد الرئيس المنتهية ولايته جو بادين باتهام 'ديماغوجيين كثيرين' بمحاولة استغلال المعلومات المغلوطة حول الكارثة.

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