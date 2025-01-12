عراقجي يدين العدوان الامريكي البريطاني على اليمن

العالم - اليمن

وخلال لقائه بهانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أكد وزير الخارجية الإيراني على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدور الأمم المتحدة وجهودها في تحسين الأوضاع في اليمن.

وأشار عراقجي إلى الهجمات الجوية المتكررة التي تشنها أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني على البنية التحتية لليمن، واعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن اللجوء إلى القوة وانتهاك القانون من قبل أمريكا وبريطانيا، والذي يتم في الواقع دعماً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، يشكل تهديداً غير مسبوق للسلام والأمن في المنطقة، معتبراً أن تبعات ذلك تطال جميع دول المنطقة.

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من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن تقديره لموقف واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصة في اليمن. وقدم تقريراً عن زيارته الأخيرة إلى صنعاء، بالإضافة إلى الجهود والإجراءات التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مؤكداً على أهمية استمرار التشاور والتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.