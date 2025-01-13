شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غربي غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح مختلفة نتيجة قصف الاحتلال مدرسة صلاح الدين، التي تؤوي نازحين غرب محافظة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,565 مواطنا، وإصابة 109,660 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من مدينة نابلس ومخيم العين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت فجر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين خلال اقتحامها، مدينة نابلس ومخيم العين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع التعاون في المدينة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت المواطنين هيثم الدبيك، ومصعب بعارة.

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وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين غرب المدينة، ومنعت المركبات من المرور من الشوارع القريبة منه، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: مهدي الأشقر، ومحمد قاطوني، ودرويش معروف.

الاحتلال يقتحم قرية مردا

والليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية مردا، شمال سلفيت.

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وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، قبل أن تغلق مداخلها.

وتتعرض مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، تتمثل بإغلاق مداخلها الرئيسة والفرعية، والاقتحامات وتفتيش منازل المواطنين والاعتداء عليهم.