طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شرق لبنان وجنوبه

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مستمرة هي الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيّز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع اقتراب مهلة الستين يوماً على الانتهاء، رغم وعود الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين، بمتابعة الموضوع.



طيران الاحتلال الاسرائيلي استهداف خراج جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية في البقا الاوسط، وأغار ايضا على المنطقة المحيطة بالنبطية في جنوب البلاد.

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كما سجل توغل قوة مدرعة إسرائيلية مؤلفة من دبابة ميركافا وآليتي هامر في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس الحدودية، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.



وفخخ الجيش الإسرائيلي خمسة منازل سكنية على الأقل ونسفها في بلدة عيتا الشعب الحدودية.



هذه الخروقات تتزامن مع مواصلة الجيش اللبناني انتشاره في مناطق القطاع الغربي من الجنوب وفقا لاتفاق وقف النار، على أن يبدأ غدًا الثلاثاء انتشاره في قرى القطاع الأوسط، وتحديدًا في القرى المحيطة بمدينة بنت جبيل، خصوصًا باتجاه بلدات يارون ومارون الرأس وعيترون.