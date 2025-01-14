الاعلام العبري يكشف تفاصيل قرب التوصل لصفقة مع حماس

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مرحلة حاسمة من مفاوضات الصفقة بغزة مع توقعات باتفاق وشيك أكدها مصدر مطلع على الملف قال انها أحرزت تقدما كبيرا في الجولة الأخيرة من المباحثات غير المباشرة في قطر حول نقاط الخلاف الأخيرة أفضى إلى اقتراح جديد ملموس عرض على الطرفين.

بدورها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يأملون الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الساعات المقبلة، بينما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون ووسطاء إن المحادثات دخلت مرحلة حاسمة.

واكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ان "المفاوضات وصلت إلى نقطة محورية مع إزالة الفجوات بين الجانبين ببطء. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لإنجاز هذا الأمر. الطرفان على وشك أن يتمكنا من إبرام هذه الصفقة".

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وينتظر من المجلس الأمني المصغر في كيان الاحتلال ان يجتمع للموافقة على الاتفاق. ومن جهتها، قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصادر إن الصفقة ستحظى بتأييد أغلبية وزراء الحكومة بـسبعة وعشرين صوتا وسيصوت سبعة وزراء ضدها.

وعبر عدد من أعضاء الحكومة بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن معارضتهم للصفقة المقترحة ووصفوها بأنها كارثة على أمن كيان الاحتلال، لكن مصادر إسرائيلية قالت إن سموتريتش وأعضاء آخرين في الائتلاف الحاكم لن يسقطوا الحكومة.

ومع تشكل ملامح اتفاق وقف إطلاق النار والكشف عن بعض تفاصيله، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعى مندوبين عن عائلات الأسرى المحتجزين في غزة لإطلاعهم على تفاصيل هذه الصفقة.

وضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة إنهاء العدوان جاء بعد ضغوطات أميركية وهو ما اكدته صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' عن مسؤولين أن التقدم في محادثات غزة جاء بعد اجتماع متوتر بين نتنياهو وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو وافق على تنازلات بشأن الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بقطاع غزة، كما وافق على تنازلات جديدة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

ومن جهة أخرى، نقل موقع 'والا' الإسرائيلي عن مسؤولين أن هناك رغبة في إتمام صفقة غزة في أسرع وقت ممكن وأن سلطات الاحتلال مستعدة لتنفيذ الاتفاق على الفور.

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واعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ان "إن الطرفين أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق، وإن الكرة الآن في ملعب حماس".

وفي سياق متصل قال وفد من حركة حماس الذي التقى امير قطر تميم بن حمد إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما جيدا وإن الحركة تتعامل مع هذه الجهود والتطورات بشكل إيجابي.