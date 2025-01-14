مراسل العالم يكشف تفاصيل صفقة وقف اطلاق النار بين الاحتلال وحماس

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واكد مراسل العالم فارس الصرفندي ان كل المؤشرات تدل على ان الساعات المقبلة حاسمة ومن المتوقع ان يعلن موعد توقيع الصفقة بين الطرفين كيان الاحتلال وحركة حماس.

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واشار الى انه تم التحدث عن بعض تفاصيل الصفقة وتداول اسماء المفرج عنهم المحتملين، ووفق القناة 12 العبرية فان هذه الصفقة في المرحلة الاولى ستكون لمدة 45 يوما تتضمن وقف اطلاق النار في قطاع غزة طوال هذه المدة، وافراج حماس عن 33 اسيرا اسرائيليا تنطبق عليهم شروط وهي نساء ومجندات واطفال والاسرى الذين تتجاوز اعمارهم 50 عاما ويقعون تحت بند وضع انساني. وبين انه سيتبقى لدى حماس عدد اخر من الاسرى هم الجنود والضباط الذين سيتم التفاوض عليهم في المرحلة الثانية.

اما بالنسبة للفلسطينيين فقال مراسلنا ان الاحتلال سيفرج خلال المرحلة الاولى من الصفقة عن 250 اسير فلسطيني بالاضافة الى كل النساء الاسيرات وعدد من المرضى والاطفال. كما سيتم ادخال عدد من الشاحنات بشكل يومي لتغطية احتياجات القطاع الانسانية والسماح بعودة عدد من سكان الى شمال قطاع غزة.

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