أسباب تأجيل توقيع صفقة تبادل الاسری بين حماس والاحتلال

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وقالت اسراء البحيصي ان صفقة تبادل الاسری بين حماس والاحتلال الاسرائيلي في مراحلها الاخيرة لكن هناك عوامل تؤخر انجازها.

وأوضحت اسراء ان ترامب لن يهدي انجاز صفقة التبادل للرئيس بايدن، فمن ينجز هذه الصفقة سوف يعتبر البطل الذي انقذ الشرق الاوسط وقطاع غزة من الحرب ولن يهدي ترامب هذا الانجاز لبايدن والتأخير في انجاز الصفقة مرتبط بقرب يوم تنصيب ترامب رئيساً للجمهورية في الولايات المتحدة.

وأضافت اسراء ان احدی العوامل التي تؤخر انجاز الصفقة هو تأكيد حركة حماس علی ضرورة الالتزام بتفاصيل نص الصفقة، موضحة ان الخبراء الاسرائيليين يتحدثون عن ضغط حركة حماس علی الالتزام بكلمات النص، بل حتی بموقع كلمات النص في الجملة، تفادياً لأي تذرع اسرائيلي بالتنصل من بنود الصفقة.

وبيّنت اسراء البحيصي ان هذه العوامل تسببت في تأخير انجاز الصفقة، ولايوجد هناك تعطيل للصفقة، فمبعوث ترامب موجود في الدوحة ولايوجد تعثر في مراحل توقيع الصفقة.

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هذا وتنص الصفقة على إطلاق سراح 1000 أسير فلسطيني من سكان غزة، مقابل إفراج حماس عن النساء والأطفال وكبار السن الإسرائيليين.

كما تشمل الصفقة إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام المؤبدة.

وتشير مصادر مطلعة إلى حل معظم القضايا المتعلقة بآلية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة خلال الساعات الأخيرة.

ومع تقدم المفاوضات، تبقى الأنظار مسلطة على إعلان الاتفاق النهائي خلال الساعات المقبلة.

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