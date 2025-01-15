قصف عنيف ومجازر تسبق وقف إطلاق النار المرتقب

العالم – خاص بالعالم



أفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح، محمد البلبيسي أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكابها للمجازر الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية.

ولفت مراسلنا إلى أن الغارات الجوية للكيان الاسرائيلي تتواصل وبشدة في مناطق متعددة من قطاع غزة وأحدث هذه الغارات استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة



وأضاف مراسنا أن سيارات الاسعاف كانت تقل عدد من الاصابات الى قسم الاستقبال والطوارئ بعد هذه الغارة المفاجئة حيث وصل ما يقارب من خمسة اصابات والحديث يدور عن وجود عدد من شهداء وجرحى في نفس المكان وهناك انتظار لوصول سيارات الاسعاف الى هذه النقطة المستهدفة.



وتابع مراسلنا: هناك كثافة عالية بالغارات الجوية للاحتلال الصهيوني وايضا استهداف تجمعات مدنية في نطاق متعددة من المحافظة الوسطى حيث ارتقى 30 شهيدا في هذه الغارات الجوية التي اشتدت منذ الساعات الاولى لصباح هذا اليوم وتركزت على المخيمات الوسطى النصيرات البريج ومدينة دير البلح وصولا الى مناطق خان يونس ومنطقة المواصي.

شاهد إيضا...نعتوه بـ "وحش ووزير الإبادة الجماعية".. محتجون يقاطعون كلمة بلينكن



و بشأن ملف المفاوضات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال مراسلنا أن هناك معلومات تفيد بتقدم حاسم وجاد لصفقة والوصول الى قرار وقف اطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي.

ويترقب العالم في الساعات القادمة إعلانا عن التوصل لاتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد إبادة إسرائيلية مستمرة منذ 466 يوما.



وتعد كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، الدول الضامنة لتنفيذ الاتفاق بين "إسرائيل" وحماس، حيث قادت تلك الدول على مدار الأسابيع الماضية، جهودا مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق.

شاهد المزيد..سرايا القدس تسيطر على طائرة انتحارية صهيونية

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.