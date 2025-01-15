اللواء سلامي: تعهدنا بدمائنا لحماية الشعب

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واعتبر اللواء حسين سلامي، في حفل افتتاح عيادة الشهيد أبسالان التخصصية التابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن احترام العملاء هو أهم ركيزة لخدمة الشعب، وقال: "هذا الافتتاح هو الخدمة الدائمة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الى أهالي مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان".

وفي إشارة إلى دور ومكانة الشعب في تحقيق أهداف الثورة والتغلب على التحديات والأزمات على طريق التقدم، أضاف القائد العام للحرس الثوري: "الشعب مقدس للغاية بالنسبة لنا، وهو الذي برز كقوة عظمى في مواجهة التحديات... نحن نؤمن بأن الشعب هو القوة والسند الرئيسي لهذا البلد في كافة المجالات".



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وأضاف: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لحماية الشعب، وعقدنا عهداً بقطرات دمائنا أن نبقى إلى جانبه حتى النهاية، وأن لا نترك الميدان أبداً، وأن نفتح ساحات الولاء والتضحية خدمة للناس."

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "إن هذه المساحات الطبية والمستشفيات توفر للناس أفضل الإمكانيات والمعدات وأنواع مختلفة من التخصصات الطبية من المتخصصين والأطباء، وقد صممت وأنشأت البحرية التابعة للحرس الثوري هذا المجمع بمواصفات رائعة".