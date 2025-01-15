تصعيد بالبحر الأحمر..استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية

العالم - الأمريكيتان

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت العملية العسكرية المشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولة العدو تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن.

وأشارت إلى أن هذا الاستهداف للحاملة يُعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.



إقرأ أيضاء.. قادة أمريكيون قلقون من إطالة أمد المعركة بالبحر الأحمر

وجددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها جاهزة لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي وأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} صدق الله العظيم

انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على المجازر بحق إخواننا في غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وعدداً من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك خلال محاولتهم تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن، ويعد هذا الاستهداف للحاملة هو السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

تجدد القوات المسلحة اليمنية التأكيد على أنها جاهزة لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي وأنها مستمرة في تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 15 من رجب 1446 للهجرة

الموافق للـ 15 يناير 2025م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية